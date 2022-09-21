Росгвардейцы предотвратили совершение мужчиной отчаянного поступка

Ленинск-Кузнецкий экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Павла Лешукова и сержанта Вадима Маленьких спасли жизнь 45-летнего кузбассовца.

В утреннее время на маршруте патрулирования в поселке Промышленная росгвардейцы получили информацию от местной жительницы. По словам гражданки, с ней связался бывший супруг и сообщил, что намерен совершить отчаянный поступок.

Для проверки росгвардейцы оперативно прибыли в частный дом мужчины и обнаружили его в одной из надворных построек в бессознательном состоянии. Благодаря своевременным действиям стражам правопорядка удалось спасти жизнь мужчине.

Фото: Росгвардия