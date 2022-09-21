Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы предотвратили совершение мужчиной отчаянного поступка

 Ленинск-Кузнецкий экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Павла Лешукова и сержанта Вадима Маленьких спасли жизнь 45-летнего кузбассовца.

В утреннее время на маршруте патрулирования в поселке Промышленная росгвардейцы получили информацию от местной жительницы. По словам гражданки, с ней связался бывший супруг и сообщил, что намерен совершить отчаянный поступок.

 Для проверки росгвардейцы оперативно прибыли в частный дом мужчины и обнаружили его в одной из надворных построек в бессознательном состоянии. Благодаря своевременным действиям стражам правопорядка удалось спасти жизнь мужчине.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
21/09/2022
Общество
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus