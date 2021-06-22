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Росгвардейцы преподают школьникам тактическую медицину

 В Кемерове в рамках ведомственной акции «Каникулы с Росгвардией» для воспитанников молодежного движения «Гвардейская смена» проведено занятие по тактической медицине. Урок провел военнослужащий отряда специального назначения «Кузбасс», участник боевых действий младший сержант Марат Г.

 Спецназовец поделился со школьниками уникальным опытом применения табельных и подручных средств при оказании доврачебной помощи, самопомощи при ранениях и травмах различной степени тяжести. Росгвардеец рассказал, какие бывают кровотечения и как остановить их в полевых условиях. В завершении мероприятия дети попрактиковались в наложении жгута и эвакуации условного пострадавшего.

Здоровье
Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
22/06/2021
Здоровье
Образование
Кемерово

Новости Кузбасса

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