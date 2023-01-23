Росгвардейцы пресекли хищение из охраняемой торговой точки

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал серийного похитителя мясных деликатесов и сливочного масла из гипермаркета.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из магазинов крупной торговой сети. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали ранее судимого за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков 31-летнего местного жителя.

По предварительной информации, задержанный спрятал под верхнюю одежду 9 пачек сливочного масла и 17 упаковок мясных деликатесов, после чего попытался вынести товар без оплаты с целью последующего сбыта. Работники магазина своевременно заметили противоправные действия, преградили похитителю путь и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного мужчину сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия