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Росгвардейцы пресекли хищение из супермаркета в Новокузнецке

 В южной столице Кузбасса экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал серийную воровку в охраняемом торговом объекте.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из городских супермаркетов. На месте происшествия стражи правопорядка задержали предполагаемую виновницу, которая пыталась пронести мимо кассовой зоны более двух десятков единиц товара. Задержанной оказалась ранее судимая за кражу 37-летняя местная жительница.

 По предварительной информации, злоумышленница сложила в карманы куртки и сумку упаковки с шоколадом и со средствами личной гигиены на сумму около 5 000 рублей и попыталась выйти без оплаты товара. Бдительные работники торговли зафиксировали противоправные действия с помощью камер видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
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kuzbassnews.ru
20/01/2023
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