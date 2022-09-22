Росгвардейцы пресекли хищение из торговой точки

В Березовском экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленницу за хищение товара из магазина.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования получили сигнал «тревога» с охраняемой коммерческой организации на проспекте Ленина. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 24-летнюю местную жительницу, которая могла быть причастна к краже.

По предварительной информации, задержанная сложила в пакет несколько упаковок сыра, а также мясные деликатесы, после чего направилась к выходу без оплаты товара. Работники магазина своевременно заметили противоправные действия, преградили похитительнице путь и вызвали экипаж Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанную девушку сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия