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Росгвардейцы пресекли хищение на охраняемом объекте

 В Калтане экипаж вневедомственной охраны Росгвардии с поличным задержал злоумышленника, который пытался похитить дорогостоящую алкогольную продукцию из охраняемой торговой точки.

В вечернее время росгвардейцы оперативно прибыли по сигналу «тревога» к сетевому магазину на улице Дзержинского. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили и задержали ранее судимого за кражу и мошенничество 22-летнего местного жителя, который может быть причастен к совершению очередного имущественного преступления.

 По предварительной информации, задержанный попытался под одеждой вынести без оплаты товар с элитной алкогольной продукцией, но был своевременно замечен бдительным персоналом магазина по камерам видеонаблюдения. Работники торговой точки нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии и преградили выход похитителю.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
21/11/2022
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