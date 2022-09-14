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Росгвардейцы пресекли кражи в торговых объектах Кемерова и Новокузнецка

В Кузбассе сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии за минувшие сутки задержали двух магазинных воров.

 В дневное время в Кемерове росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в гипермаркет на проспекте Кузнецком и задержали подозреваемого в краже товара. Стражи правопорядка предварительно установили, что ранее судимый за аналогичное преступление 32-летний местный житель в торговом зале спрятал под своей одеждой шесть упаковок кофе и попытался пройти мимо кассовой зоны. Бдительные работники гипермаркета заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и воспользовались тревожной кнопкой экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Кроме этого, вечером того же дня в Новокузнецке росгвардейцы прибыли на очередной экстренный вызов в магазин крупной торговой сети на улице Хлебозаводская. На указанном адресе стражи правопорядка задержали 19-летнего условно осужденного местного жителя. По предварительной информации, молодой человек в отделе спиртных напитков снял с двух бутылок виски антикражные датчики, после чего спрятал товар под одежду и направился к выходу. Запечатленный на записях камер видеонаблюдения злоумышленник был остановлен на выходе работниками магазина.

 Для дальнейшего разбирательства и проверки причастности к совершению других преступлений росгвардейцы передали задержанных лиц сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
14/09/2022
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