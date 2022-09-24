Росгвардейцы пресекли кражу из кемеровского супермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал злоумышленника, который похитил товар из городского супермаркета.

В утреннее время стражи правопорядка прибыли на сигнал «тревога» в охраняемую торговую точку по улице Сибиряков-Гвардейцев. На указанном адресе росгвардейцы задержали 45-летнего ранее не судимого местного жителя, который мог быть причастен к краже.

По предварительной информации, задержанный сложил в карманы одежды несколько флаконов с шампунем и направился к выходу, минуя кассовую зону. Работники супермаркета заметили противоправные действия и вызвали экипаж Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия