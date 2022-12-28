Росгвардейцы пресекли кражу из охраняемого супермаркета

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал магазинного вора, который пытался вынести из торговой точки под одеждой неоплаченный товар.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» к охраняемому супермаркету на проспекте Кузнецкий. На указанном адресе росгвардейцы задержали 33-летнего местного жителя, под курткой у которого находились неоплаченная электрическая зубная щетка и две плитки шоколада общей стоимостью более 3 000 рублей.

По предварительной информации, работники торговой точки по камерам видеонаблюдения заметили подозрительные действия посетителя, который сложил товар под одежду, а после отправился к выходу мимо кассовой зоны. Для пресечения кражи работники магазина нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия