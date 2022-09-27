Росгвардейцы пресекли кражу на охраняемом объекте

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в краже товара из охраняемого строительного гипермаркета.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в магазин на улице Карболитовская, где задержали 41-летнего местного жителя. По предварительной информации, задержанный кемеровчанин сложил в пакет упаковки батареек на сумму более 5 000 рублей и направился к выходу мимо кассовой зоны. Злоумышленника своевременно заметили работники гипермаркета, которые вызвали наряд Росгвардии.

Кроме этого выяснилось, что для задержанного это уже была вторая попытка похитить батарейки на ту же сумму из данного магазина. По его словам, он намеревался похитить конкретный товар с целью последующего сбыта, о котором у него якобы была договорённость. Совершить задуманное ему помешали бдительные работники торговой точки.

Для дальнейшего разбирательства задержанного мужчину росгвардейцы передали сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия