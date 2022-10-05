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Росгвардейцы пресекли кражу на охраняемом объекте

 В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в охраняемой торговой точке похитительницу женской косметики и продуктов питания.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в гипермаркет на улице Баумана. На указанном адресе стражи правопорядка обнаружили злоумышленницу, которую удерживали работники магазина. Росгвардейцы задержали горожанку для выяснения обстоятельств, которой оказалась 27-летняя ранее неоднократно судимая, в том числе за незаконный оборот наркотиков, местная жительница.

 По предварительной информации, посетительница гипермаркета, взяв косметические средства и продукты питания, сложила товар в карманы одежды и в свою сумку, после чего последовала к выходу без оплаты. Работники торгового зала заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова Росгвардии, преградив злоумышленнице путь. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали похитительницу сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

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Кемерово
kuzbassnews.ru
05/10/2022
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