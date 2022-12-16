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Росгвардейцы пресекли кражу на охраняемом объекте

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал рецидивиста за очередную кражу из гипермаркета.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый магазин крупной торговой сети на улице Зорге. Работники торговой точки указали стражам правопорядка на посетителя, который пытался пронести мимо кассовой зоны неоплаченный товар. Росгвардейцы задержали для выяснения обстоятельств ранее судимого за аналогичные имущественные преступления 31-летнего местного жителя.

 По предварительной информации, злоумышленник в торговом зале сложил в карманы своей верхней одежды девять упаковок лосьонов после бритья на сумму более 3 500 рублей для дальнейшего сбыта. Вместе с похищенным товаром мужчина попытался выйти из магазина, но был остановлен на выходе работниками торговой точки, которые нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали магазинного вора сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
16/12/2022
Происшествия
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