Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы пресекли кражу строительных материалов из охраняемого объекта

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в строительном супермаркете похитителя товара, пытавшегося сэкономить на ремонте.

 В утреннее время стражи правопорядка прибыли по сигналу «тревога» к строительной торговой точке на проспекте Ленинградском. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили и задержали предполагаемого виновника в магазинной краже, которым оказался 42-летний местный житель.

 По предварительной информации, посетитель супермаркета спрятал под верхнюю одежду три баллона с монтажной пеной и попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты. Бдительные работники торговой точки заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и вызвали наряд вневедомственной охраны. По словам мужчины, строительные материалы ему потребовались для ремонта в быту.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 Фото: Росгвардия 

Происшествия
kuzbassnews.ru
15/12/2022
Происшествия
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus