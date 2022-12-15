Росгвардейцы пресекли кражу строительных материалов из охраняемого объекта

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал в строительном супермаркете похитителя товара, пытавшегося сэкономить на ремонте.

В утреннее время стражи правопорядка прибыли по сигналу «тревога» к строительной торговой точке на проспекте Ленинградском. На указанном адресе росгвардейцы обнаружили и задержали предполагаемого виновника в магазинной краже, которым оказался 42-летний местный житель.

По предварительной информации, посетитель супермаркета спрятал под верхнюю одежду три баллона с монтажной пеной и попытался пройти мимо кассовой зоны без оплаты. Бдительные работники торговой точки заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и вызвали наряд вневедомственной охраны. По словам мужчины, строительные материалы ему потребовались для ремонта в быту.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия