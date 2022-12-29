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Росгвардейцы пресекли кражу товара на охраняемом объекте

 В Ленинске-Кузнецком благодаря действиям работницы магазина экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал похитителя сырных деликатесов из охраняемой торговой точки.

В дневное время росгвардейцы прибыли по сигналу «тревога» в охраняемую торговую точку и задержали предполагаемого виновника, который пытался пронести в карманах куртки сырную продукцию. Им оказался ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи и незаконный оборот наркотиков, 29-летний местный житель.

 По предварительной информации, работники магазина нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии после того, как обнаружили по камерам видеонаблюдения подозрительного посетителя, который складывал в карманы верхней одежды товар. На выходе из торговой точки работница остановила похитителя и удерживала его до прибытия группы задержания.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
29/12/2022
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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