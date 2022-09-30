Росгвардейцы пресекли кражу в охраняемом строительном гипермаркете

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал ранее судимого злоумышленника при попытке кражи строительного инструмента из магазина.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в гипермаркет на улице Карболитовской. На месте происшествия стражи правопорядка задержали 47-летнего ранее неоднократно судимого за кражи местного жителя. В сумке у злоумышленника находился неоплаченный товар, который он хотел пронести мимо кассовый зоны.

По предварительной информации, мужчина взял с полки шуруповерт стоимостью около 4 000 рублей, положил инструмент в свою сумку, после чего отправился к выходу без оплаты. Работники гипермаркета заметили противоправные действия по камерам видеонаблюдения и нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвапдия