Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка на кузбасском автовокзале

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал на автовокзале дебошира, который набрасывался на пассажира.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога», поступивший с охраняемого объекта транспортной инфраструктуры на улице Шевцова. На месте происшествия стражи правопорядка задержали нарушителя общественного порядка, которым оказался ранее неоднократно судимый 55-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, у задержанного кузбассовца произошла словесная перепалка с работницей автовокзала, которая сделала ему замечание из-за нарушения правил поведения в общественном месте. В ходе конфликта дебошир стал оскорблять женщину, за которую заступился один из пассажиров. В результате нетрезвый мужчина попытался наброситься на гражданина с кулаками. Работники автовокзала нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, сотрудники которого оперативно прибыли на вызов и пресекли противоправные действия.

Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

Фото: Росгвардия