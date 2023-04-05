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Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка на кузбасском автовокзале

 В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал на автовокзале дебошира, который набрасывался на пассажира.

В дневное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога», поступивший с охраняемого объекта транспортной инфраструктуры на улице Шевцова. На месте происшествия стражи правопорядка задержали нарушителя общественного порядка, которым оказался ранее неоднократно судимый 55-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, у задержанного кузбассовца произошла словесная перепалка с работницей автовокзала, которая сделала ему замечание из-за нарушения правил поведения в общественном месте. В ходе конфликта дебошир стал оскорблять женщину, за которую заступился один из пассажиров. В результате нетрезвый мужчина попытался наброситься на гражданина с кулаками. Работники автовокзала нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, сотрудники которого оперативно прибыли на вызов и пресекли противоправные действия.

 Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
05/04/2023
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий

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