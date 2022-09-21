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Росгвардейцы пресекли нарушение общественного порядка в ТЦ

 В Мариинске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал двоих местных жителей, который устроили потасовку с охранником торгового объекта.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал о противоправных действиях в городской ТЦ. В торговом объекте патрульные обнаружили и задержали двоих мужчин, нарушавших общественный порядок. Ими оказались ранее неоднократно судимые местные жители 22 и 43 лет.

 По предварительным данным, двое посетителей с признаками алкогольного опьянения, нарушая общественный порядок, отказались покинуть торговую точку и устроили конфликт с охранником, переросший в потасовку.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Мариинск
kuzbassnews.ru
21/09/2022
Происшествия
Мариинск
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