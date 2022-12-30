Росгвардейцы пресекли погром в магазине

В Кемерове экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал магазинного вора при попытке учинить погром в торговой точке.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в охраняемый сетевой магазин на проспекте Ленина. Выяснилось, что работники торговой точки нажали тревожную кнопку из-за посетителя, который попытался пронести под одеждой алкогольную продукцию.

Прибывший экипаж Росгвардии задержал злоумышленника при попытке повалить товар со стеллажей. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. По предварительной информации, мужчина стал вести себя неадекватно после того, как работники торговой точки дважды помешали пронести ему без оплаты бутылки со спиртным.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия