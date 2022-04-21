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Росгвардейцы пресекли противоправные действия дебошира

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного мужчину, который повредил входную дверь своим соседям.

В утреннее время стражи правопорядка получили сигнал, что в квартире на улице Березовая роща дебошир повредил входную дверь жителя многоквартирного дома. Прибывшие росгвардейцы в подъезде обнаружили и задержали агрессивного мужчину, нарушавшего общественный порядок. Задержанным оказался 41-летний, ранее не судимый новокузнечанин с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчине не понравилось, что соседи проводят у себя в квартире ремонтные работы. Употребив спиртное, дебошир пришёл для выяснения отношений, но ему не открыли дверь. В результате задержанный начал наносить удары по входной двери, повредив ее.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба стражи правопорядка передали буйного горожанина правоохранителям.

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/04/2022
Происшествия
Новокузнецк
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