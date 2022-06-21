Росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемом объекте

В Новокузнецке сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли конфликт между отдыхающими питейного заведения и задержали зачинщика потасовки.

В утреннее время три группы задержания прибыли на сигнал «тревога» в охраняемое кафе по улице Предмостная. На входе в заведение росгвардейцы обнаружили конфликтующих граждан в количестве до 15 человек. Росгвардейцы пресекли конфликт, грозящий перерасти в массовую потасовку, и задержали 25-летнего местного жителя, который причинил побои одному из посетителей кафе. По предварительной информации, в заведении произошла словесная перепалка между отдыхающими из разных компаний. В результате граждане вышли на улицу и продолжили конфликт, в ходе которого задержанный нанес телесные повреждения своему оппоненту. Прибывшие на экстренный вызов патрульные успокоили граждан и задержали зачинщика. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого местного жителя сотрудникам органов внутренних дел.