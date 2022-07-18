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Росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемом объекте

 В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» на охраняемый объект теплоснабжения. На входе на территорию котельной был задержан ранее судимый 43-летний местный житель, который выдал стражам правопорядка нож.

 По предварительной информации, задержанный пришел на объект, чтобы встретиться с сожительницей – работницей предприятия. Сотрудница охраны не пропустила на территорию постороннего с признаками алкогольного опьянения. Тогда мужчина продемонстрировал 52-летней охраннице нож и высказал угрозы. Женщина нажала кнопку экстренного вызова экипажа Росгвардии, который прибыл на объект спустя несколько минут и задержал нарушителя.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что социально важные объекты региона находятся под охраной силового ведомства. Нарушение режимов работы, общественного порядка и другие противоправные действия на этих объектах будут немедленно пресекаться, а нарушители задержаны в рамках действующего законодательства.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Междуреченск
kuzbassnews.ru
18/07/2022
Происшествия
Междуреченск
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