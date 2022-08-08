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Росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемом объекте

 В дневное время группа задержания прибыла на сигнал «тревога» в охраняемый центр по проспекту Бардина в Новокузнецке. Внутри здания росгвардейцы обнаружили конфликтующих граждан. Росгвардейцы пресекли конфликт, грозящий перерасти в драку и задержали 41-летнего ранее судимого за угрозу убийством местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

 По предварительной информации, мужчина после употребления спиртного зашел в здание торгово-офисного центра и попросил посмотреть записи с камер видеонаблюдения. После отказа работницы учреждения мужчина стал вести себя неадекватно. Кроме нецензурной брани, злоумышленник достал нож и пригрозил женщине расправой. Работница незамедлительно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого местного жителя сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото:Росгвардия 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/08/2022
Происшествия
Новокузнецк

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