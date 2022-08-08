Росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемом объекте

В дневное время группа задержания прибыла на сигнал «тревога» в охраняемый центр по проспекту Бардина в Новокузнецке. Внутри здания росгвардейцы обнаружили конфликтующих граждан. Росгвардейцы пресекли конфликт, грозящий перерасти в драку и задержали 41-летнего ранее судимого за угрозу убийством местного жителя с признаками алкогольного опьянения.

По предварительной информации, мужчина после употребления спиртного зашел в здание торгово-офисного центра и попросил посмотреть записи с камер видеонаблюдения. После отказа работницы учреждения мужчина стал вести себя неадекватно. Кроме нецензурной брани, злоумышленник достал нож и пригрозил женщине расправой. Работница незамедлительно нажала кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали ранее судимого местного жителя сотрудникам органов внутренних дел.

Фото:Росгвардия