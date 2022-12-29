Росгвардейцы пресекли противоправные действия на охраняемом объекте

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии пресек порчу имущества на охраняемом объекте и задержал дебошира, который забросал посетителей бара шарами для боулинга.

В ночное время росгвардейцы прибыли на сигнал «тревога» в один из городских боулинг-клубов. На месте происшествия стражи правопорядка обнаружили мужчину в неадекватном состоянии, который повредил имущество объекта и представлял угрозу для окружающих. Росгвардейцы успокоили и задержали 28-летнего местного жителя с признаками сильного алкогольного опьянения.

По предварительной информации, на фоне чрезмерного употребления алкоголя задержанный мужчина стал приставать к компании посетительниц. В результате произошел конфликт, в ходе которого дебошир стал бросать в сторону женщин шары для боулинга и другие подручные предметы, повредив имущество заведения. Работники клуба нажали кнопку экстренного вызова наряда Росгвардии, который оперативно прибыл на сигнал и пресек противоправные действия.

Для дальнейшего разбирательства и возмещения причиненного ущерба росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия