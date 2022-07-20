Росгвардейцы пресекли противоправные действия в отношении жителей Новокузнецка

В вечернее время росгвардейцы прибыли в многоквартирный дом на улице 13-микрорайон по сигналу медицинской бригады, сообщившей о ножевом ранении. На месте происшествия росгвардейцы задержали ранее судимую за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 44¬-летнюю местную жительницу с признаками алкогольного опьянения, которая причинила вред здоровью своему сожителю.

По предварительной информации, в ходе застолья 40-летний потерпевший на почве ревности предъявил возлюбленной претензии. В результате задержанная нанесла мужчине ножевое ранение живота, после чего вызвала для него бригаду скорой медицинской помощи.

Кроме этого, в ночное время росгвардейцы прибыли в квартиру по улице Климасенко на вызов 44 летней потерпевшей, заявившей о противоправных действиях. На месте стражи правопорядка задержали 39 летнего ранее судимого сожителя с признаками алкогольного опьянения, который причинил заявительнице телесные повреждения, обвинив в растрате части сбережений.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных граждан сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия напоминает, что для обеспечения личной безопасности граждане могут установить в жилище кнопку тревожной сигнализации с выходом на централизованный охранный пульт. В случае поступления тревожного сигнала группа задержания в кратчайшие сроки прибудет на место происшествия, установит причину срабатывания сигнализации и примет меры к задержанию правонарушителей.

Фото: Росгвардия