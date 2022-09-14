Росгвардейцы приняли от жителя Мариинска раритетное ружье

В Мариинске инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 33-летнего местного жителя за гражданский поступок.

По словам мужчины, во время разбора вещей в родительском доме он обнаружил сверток с охотничьим ружьем, которое, предположительно, могло принадлежать его покойному деду. Будучи владельцем гражданского оружия кузбассовец знал, что за незаконное хранение огнестрела предусмотрена ответственность вплоть до уголовной, поэтому он решил добровольно выдать находку инспекторам Росгвардии.

По предварительной информации, выданным образцом является советское одноствольное охотничье ружье 1951 года выпуска. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой мужчине могут выплатить денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия