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Росгвардейцы приняли участие в облагораживании Сада Памяти, посадив в нем новые деревья

В областной столице сотрудники отдела Росгвардии по лицензионно-разрешительной работе в преддверье 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, со свежими саженцами, посетили Сад Памяти.

Росгвардейцы посадили семь сибирских сосен, каждая из которых будет символизировать память о погибших в годы ВОВ. Также, стражи правопорядка взяли с собой 11-летнего сына одного из сотрудников. Правоохранители объяснили ребенку, что каждое дерево — это символ благодарности мирных поколений ветеранам и погибшим, а совместные действия по высаживанию и уходу за посадками — символ единства россиян в любые времена.

Стражи правопорядка помогли школьнику посадить его первое деревце, после чего сделали памятную фотографию.

       

 

 

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kuzbassnews.ru
01/05/2021
Общество
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