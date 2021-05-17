Росгвардейцы пришли на помощь мужчине, потерявшему сознание

В городе Березовский экипаж Росгвардии в составе сержанта Владислава Росихина и младшего сержанта Сергея Лавренко оказали первую помощь 37-летнему мужчине, упавшему без чувств на проезжей части.
Во время движения по маршруту патрулирования росгвардейцы заметили пешехода, которому во время перехода проезжей части стало внезапно плохо. Мужчина упал на дорогу и потерял сознание. Стражи правопорядка оказали помощь гражданину и вызвали на место происшествия бригаду медиков. После осмотра медицинскими работниками мужчина был доставлен в одну из городских больниц.
Убедившись в безопасности горожанина, экипаж Росгвардии продолжил патрулировать городские улицы.
17/05/2021
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