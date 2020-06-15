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Росгвардейцы пришли на помощь жителю поселка Шерегеш, в квартире которого случился пожар

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу прапорщики Олег Коренков и Евгений Макеев эвакуировали 50-летнего мужчину, который не смог самостоятельно выбраться из горящей квартиры.

Накануне ночью в поселке Шерегеш росгвардейцы получили сообщение о возгорании многоквартирного дома по улице Дзержинского. Прибывшие на место правоохранители увидели клубы черного дыма, поднимающиеся из окон квартиры, расположенной на первом этаже. Очевидцы сообщили патрульным, что из помещения, в которой случился пожар, слышны стоны.

Передав информацию в экстренные службы, росгвардейцы проникли в задымленную квартиру, где в одной из комнат обнаружили лежащего на полу мужчину. Стражи правопорядка вынесли пострадавшего на улицу и передали его прибывшим медикам. Мужчина госпитализирован.

Позже пожарный расчет МЧС ликвидировал очаг возгорания.

Общество
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kuzbassnews.ru
15/06/2020
Общество
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Новости Кузбасса

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