Росгвардейцы пришли на помощь жителю поселка Шерегеш, в квартире которого случился пожар

Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Кемеровской области-Кузбассу прапорщики Олег Коренков и Евгений Макеев эвакуировали 50-летнего мужчину, который не смог самостоятельно выбраться из горящей квартиры.
Накануне ночью в поселке Шерегеш росгвардейцы получили сообщение о возгорании многоквартирного дома по улице Дзержинского. Прибывшие на место правоохранители увидели клубы черного дыма, поднимающиеся из окон квартиры, расположенной на первом этаже. Очевидцы сообщили патрульным, что из помещения, в которой случился пожар, слышны стоны.
Передав информацию в экстренные службы, росгвардейцы проникли в задымленную квартиру, где в одной из комнат обнаружили лежащего на полу мужчину. Стражи правопорядка вынесли пострадавшего на улицу и передали его прибывшим медикам. Мужчина госпитализирован.
Позже пожарный расчет МЧС ликвидировал очаг возгорания.
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