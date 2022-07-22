Росгвардейцы привлекли к ответственности недобросовестных владельцев оружия

С начала года инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии привлекли к ответственности 31 жителя Кемеровской области за незаконное владение гражданским оружием. Владельцы, заведомо зная, что срок на хранение истек, не предприняли меры по продлению разрешения.

В отношении граждан возбуждены административные дела по ст. 20.10 КоАП РФ «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию».

Арсенал нарушителей в количестве 41 единицы решением суда был конфискован. Владельцы лишены права собственности на оружие, которое теперь ожидает уничтожение. Кроме этого, за нарушения сроков продления гражданам предстоит выплатить денежный штраф.

Росгвардия напоминает, что владельцы гражданского оружия обязаны за месяц до истечения срока действия разрешения обратиться в лицензионно-разрешительное подразделение по месту жительства или воспользоваться порталом госуслуг для подачи заявления на продление.

Кроме этого, стражи правопорядка призывают граждан соблюдать требования безопасного обращения с арсеналом. Хранить оружие следует разряженным в специально отведенном и недоступном для посторонних, в том числе для членов семьи, месте. Доступ к оружию, боеприпасам и ключам от хранилища должен иметь только владелец, получивший соответствующее разрешение.

Фото: Росгвардия