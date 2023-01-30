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Росгвардейцы привлекли к ответственности недобросовестных владельцев оружия

 Инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Кузбассу во взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел проводят профилактические мероприятия, направленные на соблюдение законности в сфере оборота оружия.

С начала года в Кузбассе росгвардейцы возбудили 105 административных дел за нарушения в сфере оборота гражданского оружия. Большинство владельцев привлечены к ответственности за нарушения сроков продления разрешения на оружие. В январе по различным основаниям у владельцев изъято 157 единиц гражданского арсенала.

 Росгвардия напоминает, что для продления разрешения в подразделения ЛРР Росгвардии необходимо обращаться не позднее, чем за месяц до его окончания. Все документы можно подать через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в электронном виде.

 Владельцам оружия следует помнить, что просроченное разрешение является недействительным и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа с конфискацией оружия, а в отдельных случаях и административный арест.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
30/01/2023
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