Росгвардейцы провели интерактивный фестиваль для детей

В Кемерове в жилом комплексе отряда специального назначения «Кузбасс» прошел интерактивный развивающий фестиваль «Город мастеров» для детей сотрудников и военнослужащих Росгвардии. Мероприятие посвящено Дню защиты детей.
В двухдневном фестивале приняли участие более 70 ребят дошкольного и школьного возраста. Вместе с родителями юные горожане участвовали в конкурсе рисунков на асфальте. Кроме этого, волонтеры городских творческих объединений поделились с ребятами секретами декоративного прикладного искусства, преподали уроки игры на музыкальных инструментах, а также исполнили хором детские песни.
В завершении фестиваля росгвардейские семьи отправились на совместный просмотр мультипликационного фильма.
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