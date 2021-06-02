Росгвардейцы провели интерактивный фестиваль для детей

Дополнительные автобусы пустят до Кировского района в Кемерове В Кемерове в ближайшее время планируют запустить дополнительные автобусы в Кировский район. Об этом...

В Кемерове начался принудительный снос гаражей Первые гаражи начали сносить в Ленинском районе в Кемерове. Как сообщает издание «Сибдепо», начался...

В ледовом дворце «Кузбасс» заработал пункт вакцинации от COVID-19 Как рассказал директор регионального центра спортивных сооружений Владислав Нефедов, те, кто...