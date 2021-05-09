Росгвардейцы провели парад под окнами кузбасских ветеранов Великой Отечественной войны

В Кемерове в преддверии Дня Победы сотрудники и военнослужащие Росгвардии Кузбасса устроили праздник под окнами домов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, которые в послевоенные годы проходили службу в войсках правопорядка.

Уже по традиции во дворах кузбасских фронтовиков росгвардейцы прошли торжественным маршем, а также исполнили песни военных лет. Поздравили ветеранов руководители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу и отряда специального назначения «Кузбасс». Командование войск правопорядка вручило виновникам торжества цветы и памятные подарки.

«День Победы для наших ветеранов навсегда останется главным праздником. Мы стараемся сделать для них этот день по-настоящему особенным, чтобы выразить от лица молодого поколения защитников Отечества слова благодарности и признательности за их великий подвиг, - сказал начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель».

Поздравления принимали участники Великой Отечественной войны: Николай Александрович Румянцев, который в составе 1-го Украинского фронта прошел путь от Днепра до Одера; Александр Михайлович Ковалев – участник разгрома вооруженных бандформирований на территории Латвии и Западной Украины. Кроме этого, росгвардейцы поздравили труженика тыла Геннадия Григорьевича Большанина, который сегодня отметил 91-летие.