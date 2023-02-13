Росгвардейцы провели профориентационную беседу с киселевскими школьниками

В Киселевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились со студентами городского горного техникума.

Командир взвода Киселевского филиала вневедомственной охраны войск правопорядка рассказал учащимся о героических поступках сотрудников и военнослужащих Росгвардии во время специальной военной операции по защите жителей Донецкой и Луганской народных республик. Специалист отделения кадров лейтенант Екатерина Коновалова ознакомила студентов со спецификой службы, предоставила информацию о социальных гарантиях и требованиях к кандидатам, желающим связать жизнь с Росгвардией.

В завершения познавательной беседы гости ответили на интересующие вопросы студентов и пожелали им успехов в учебе.

Фото: Росгвардия