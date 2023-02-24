Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы провели спортивные мероприятия в честь Дня защитника Отечества

 В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели спортивные соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

В соревновании принял участие личный состав кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка поделились на две команды, а также нарисовали свои плакаты. Сотрудники соревновались в перетягивании каната, беге в мешках и через скакалку, а также в метании условной гранаты.

 После веселых стартов, росгвардейцы провели дружеский матч по волейбол.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
24/02/2023
Спорт
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus