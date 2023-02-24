Росгвардейцы провели спортивные мероприятия в честь Дня защитника Отечества

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели спортивные соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества.

В соревновании принял участие личный состав кемеровского филиала вневедомственной охраны Росгвардии. Стражи правопорядка поделились на две команды, а также нарисовали свои плакаты. Сотрудники соревновались в перетягивании каната, беге в мешках и через скакалку, а также в метании условной гранаты.

После веселых стартов, росгвардейцы провели дружеский матч по волейбол.

Фото: Росгвардия