Росгвардейцы провели занятия для учащихся медицинского колледжа

В Кузбассе утонул мужчина, прыгнувший в озеро с балкона дома По словам очевидцев, мужчина вечером был в компании родственников и друзей в доме, который...

Собираемость платежей за проезд в Новокузнецке поползла вверх В сегодняшней программе "Утро с мэром" на Ново ТВ Сергей Кузнецов рассказал, что месячник...

Власти Кузбасса объяснили частые выходы диких животных к людям Власти Кузбасса объяснили, с чем связаны участившиеся выходы диким животных к людям. Подобными...