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Росгвардейцы провели занятия для учащихся медицинского колледжа

В Ленинске-Кузнецком офицеры городского отдела вневедомственной охраны РосгвардииРос майор Андрей Рыжих и старший лейтенант Дмитрий Солодухин в рамках военных сборов провели учебное занятия для учащихся «Кузбасского медицинского колледжа».

Росгвардейцы пригласили студентов в подразделение и рассказали об основах обращения с оружием. Провели мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова, а также рассказали об особенностях службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.

После завершения мероприятия росгвардейцы ответили на интересующие учащихся вопросы.

Образование
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
11/06/2021
Образование
Ленинск-Кузнецкий

Новости Кузбасса

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