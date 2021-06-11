Росгвардейцы провели занятия для учащихся медицинского колледжа

В Ленинске-Кузнецком офицеры городского отдела вневедомственной охраны РосгвардииРос майор Андрей Рыжих и старший лейтенант Дмитрий Солодухин в рамках военных сборов провели учебное занятия для учащихся «Кузбасского медицинского колледжа».
Росгвардейцы пригласили студентов в подразделение и рассказали об основах обращения с оружием. Провели мастер-класс по сборке-разборке автомата Калашникова, а также рассказали об особенностях службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации.
После завершения мероприятия росгвардейцы ответили на интересующие учащихся вопросы.
11/06/2021
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