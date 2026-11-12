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Росгвардейцы рассказали юргинским выпускникам о возможностях получения ведомственного образования

В Юрге сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии встретились с учащимися 11-х классов школы № 14. Старшеклассникам рассказали о возможностях получения высшего образования в ведомственных учебных заведениях и перспективах дальнейшей службы.

В ходе беседы сотрудники подробно остановились на правилах поступления, вступительных испытаниях и особенностях обучения. Школьники узнали о требованиях к кандидатам, социальных гарантиях для курсантов и возможностях профессионального развития после окончания учебы.

Представители ведомства рассказали, что получить высшее образование для последующей службы в Росгвардии можно в четырех профильных учебных заведениях: Военной ордена Жукова академии войск национальной гвардии Российской Федерации города Санкт-Петербург, Новосибирском военном ордена Жукова институте имени генерала армии И.К. Яковлева, Пермском военном институте и Саратовском военном ордена Жукова Краснознаменном институте имени Ф.Э. Дзержинского.

Отдельное внимание сотрудники уделили физической подготовке и морально-волевым качествам, необходимым для будущих защитников правопорядка. Они объяснили, что служба в Росгвардии предполагает не только профессиональные знания и хорошую физическую форму, но и дисциплинированность, ответственность, умение работать в команде и принимать решения в сложных ситуациях.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Старшеклассники смогли задать вопросы об условиях проживания и обучения в ведомственных вузах, повседневной жизни курсантов и особенностях дальнейшей службы.

 

Фото: Росгвардия

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12/11/2026
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