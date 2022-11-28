Росгвардейцы разыскали горожанина, похитившего банковскую карту у знакомой

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который совершал покупки при помощи чужого платежного средства.

За помощью к правоохранителям обратилась 29-летняя местная жительница, сообщившая, что после пропажи банковской карты ей стали приходить на телефон СМС-оповещения о списании денежных средств. Росгвардейцы выяснили приметы злоумышленника, который расплатился кредиткой заявительницы в одном из магазинов города, и приступили к поискам. В результате стражи правопорядка на маршруте патрулирования обнаружили и задержали подходящего под описание мужчину. Им оказался ранее не судимый 63-летний местный житель, у которого находилось платежное средство новокузнечанки.

По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина похитил банковскую карту, принадлежащую молодой знакомой. Злоумышленник успел приобрести продукты питания и алкоголь на сумму около 5 000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия