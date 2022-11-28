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Росгвардейцы разыскали горожанина, похитившего банковскую карту у знакомой

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого, который совершал покупки при помощи чужого платежного средства.

За помощью к правоохранителям обратилась 29-летняя местная жительница, сообщившая, что после пропажи банковской карты ей стали приходить на телефон СМС-оповещения о списании денежных средств. Росгвардейцы выяснили приметы злоумышленника, который расплатился кредиткой заявительницы в одном из магазинов города, и приступили к поискам. В результате стражи правопорядка на маршруте патрулирования обнаружили и задержали подходящего под описание мужчину. Им оказался ранее не судимый 63-летний местный житель, у которого находилось платежное средство новокузнечанки.

 По предварительной информации, в ходе совместного распития спиртных напитков мужчина похитил банковскую карту, принадлежащую молодой знакомой. Злоумышленник успел приобрести продукты питания и алкоголь на сумму около 5 000 рублей.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
28/11/2022
Происшествия
Новокузнецк
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