Росгвардейцы разыскали квартирного вора

В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии помог разыскать и задержать злоумышленника, который обворовал квартиру местной жительницы.

Вечерои время за помощью к правоохранителям обратилась 36-летняя потерпевшая. По предварительной информации, жительница многоквартирного дома отмечала праздник вместе с компанией, оставив не запертой входную дверь жилища. Наутро она обнаружила, что были похищены банковские карты, документы, а также украшение.

Спустя время на маршруте патрулирования стражи правопорядка получили оперативную информацию о местонахождении подозреваемого. Для проверки информации росгвардейцы совместно с правоохранителями прибыли в многоквартирный дом по улице Чапаева. На указанном адресе стражи правопорядка задержали ранее судимого местного жителя, у которого были обнаружены похищенные вещи.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Похищенное было возвращено законной владелице.

Росгвардия Кузбасса напоминает, чтобы не стать жертвой злоумышленников, гражданам следует не забывать, уходя из дома, закрывать окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилье можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Фото: Росгвардия