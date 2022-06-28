Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Росгвардейцы разыскали молодого человека, обворовавшего пенсионера

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в задержании подозреваемого в имущественном преступлении в отношении 75-летнего местного жителя.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Максима Горького обнаружили пешехода, подходящего под описание из ориентировки. Стражи правопорядка задержали молодого человека, которым оказался 20-летний разыскиваемый местный житель. По предварительной информации, молодой человек похитил с территории частного дома пенсионера из незапертого гаража шуруповерт стоимостью 9 000 рублей с целью дальнейшего сбыта.

Для разбирательства и розыска похищенного имущества росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия напоминает, что самым надежным способом обезопасить гараж или жилище является установка охранной сигнализации.

В случае противоправных посягательств об этом незамедлительно станет известно бойцам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию нарушителей.

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
28/06/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus