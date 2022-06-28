Росгвардейцы разыскали молодого человека, обворовавшего пенсионера

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в задержании подозреваемого в имущественном преступлении в отношении 75-летнего местного жителя.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования улицы Максима Горького обнаружили пешехода, подходящего под описание из ориентировки. Стражи правопорядка задержали молодого человека, которым оказался 20-летний разыскиваемый местный житель. По предварительной информации, молодой человек похитил с территории частного дома пенсионера из незапертого гаража шуруповерт стоимостью 9 000 рублей с целью дальнейшего сбыта.

Для разбирательства и розыска похищенного имущества росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Росгвардия напоминает, что самым надежным способом обезопасить гараж или жилище является установка охранной сигнализации.

В случае противоправных посягательств об этом незамедлительно станет известно бойцам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию нарушителей.