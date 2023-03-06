Росгвардейцы разыскали несовершеннолетнюю, которая отправилась в поездку на общественном транспорте и заблудилась

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшего сержанта Александра Мамедова, сержантов Егора Квасова и Данила Пушкина разыскали 13-летнюю девочку, которая отправилась с друзьями на прогулку и не вернулась домой.

Накануне все наряды Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации, получили приметы пропавшего подростка. За помощью к правоохранителям обратилась мать девочки, которая не дождалась ее возвращения домой с прогулки.

В ходе поисковых мероприятий в ночное время росгвардейцы обнаружили разыскиваемую девочку на одной из остановок общественного транспорта. По предварительной информации, юная горожанка перепутала автобус и уехала в другой район города. Выйдя на остановке, девочка поняла, что заблудилась, и стала дожидаться помощи.

Росгвардейцы обеспечили безопасность ребенку, после чего для дальнейшей передачи родственникам вызвали инспектора ПДН.

Фото: Росгвардия