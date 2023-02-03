Росгвардейцы разыскали подозреваемого, который избил посетителя кафе и скрылся

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам разыскал подозреваемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Мира росгвардейцы заметили прохожего с признаками алкогольного опьянения, подходящего под описание из ориентировки. Росгвардейцы задержали для проверки личности молодого человека, которым оказался разыскиваемый 22-летний местный житель, судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По предварительной информации, ранее предполагаемый виновник во время распития спиртных напитков в кафе вступил в конфликт с 37-летним посетителем. Ссора переросла в обоюдную драку, в результате которой подозреваемый избил оппонента, причинив вред здоровью средний степени тяжести, после чего скрылся.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного молодого человека инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия