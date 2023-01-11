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Росгвардейцы разыскали подозреваемого в грабеже из салона сотовой связи

 В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в розыске подозреваемого, который похитил сотовый телефон из торговой точки.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы заметили прохожего, подходящего под описание из ориентировки. В ходе проверки личности стражи правопорядка выяснили, что задержанным является разыскиваемый 37-летний местный житель по подозрению в совершении грабежа.

 По предварительной информации, ранее предполагаемый виновник попросил у продавца в салоне сотовой связи смартфон стоимостью 7 000 рублей. Заполучив гаджет в руки, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, а работники торговой точки обратились за помощью к правоохранителям.

 Для дальнейшего разбирательства и поиска похищенного имущества росгвардейцы передали задержанного инициаторам розыска.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
11/01/2023
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