Росгвардейцы разыскали подозреваемого в грабеже из салона сотовой связи

В Гурьевске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в розыске подозреваемого, который похитил сотовый телефон из торговой точки.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы заметили прохожего, подходящего под описание из ориентировки. В ходе проверки личности стражи правопорядка выяснили, что задержанным является разыскиваемый 37-летний местный житель по подозрению в совершении грабежа.

По предварительной информации, ранее предполагаемый виновник попросил у продавца в салоне сотовой связи смартфон стоимостью 7 000 рублей. Заполучив гаджет в руки, злоумышленник скрылся в неизвестном направлении, а работники торговой точки обратились за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства и поиска похищенного имущества росгвардейцы передали задержанного инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия