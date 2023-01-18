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Росгвардейцы разыскали подозреваемого в грабеже у несовершеннолетнего

 В вечернее время в ходе патрулирования улицы Тельмана стражи правопорядка остановили для проверки личности молодого человека, подходящего под описание из ориентировки. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний местный житель, находящийся в розыске по подозрению в совершении имущественного преступления.

 По предварительной информации, в декабре прошлого года разыскиваемый молодой человек открыто похитил у несовершеннолетнего смартфон и скрылся.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного местного жителя инициаторам розыска.

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
18/01/2023
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