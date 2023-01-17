Росгвардейцы разыскали подозреваемого в имущественных преступлениях кузбассовца

В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого молодого человека, повредившего имущество в кинотеатре.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал тревога в один из охраняемых кинотеатров. На месте происшествия работники коммерческого предприятия указали на посетителя с признаками алкогольного опьянения, который в ходе препирательства с приятелем повредил жалюзи в помещении объекта.

Росгвардейцы проверили личность предполагаемого виновника, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи 18-летний местный житель. Стражи правопорядка предварительно установили, что задержанный молодой человек находится в двойном розыске по подозрению в имущественных преступлениях, совершенных на территории Кемерова и Промышленновского муниципального округа.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия