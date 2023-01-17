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Росгвардейцы разыскали подозреваемого в имущественных преступлениях кузбассовца

 В Ленинске-Кузнецком экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемого молодого человека, повредившего имущество в кинотеатре.

В вечернее время росгвардейцы прибыли на сигнал тревога в один из охраняемых кинотеатров. На месте происшествия работники коммерческого предприятия указали на посетителя с признаками алкогольного опьянения, который в ходе препирательства с приятелем повредил жалюзи в помещении объекта.

 Росгвардейцы проверили личность предполагаемого виновника, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи 18-летний местный житель. Стражи правопорядка предварительно установили, что задержанный молодой человек находится в двойном розыске по подозрению в имущественных преступлениях, совершенных на территории Кемерова и Промышленновского муниципального округа.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
17/01/2023
Происшествия
Ленинск-Кузнецкий
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