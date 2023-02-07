Росгвардейцы разыскали подозреваемого в краже сотового телефона у сельчанки

В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в розыске подозреваемого в совершении преступления.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Гагарина росгвардейцы по приметам обнаружили и задержали прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Им оказался разыскиваемый 26-летний местный житель.

По предварительной информации, в январе текущего года подозреваемый, находясь в гостях у 44-летней знакомой, похитил принадлежащий ей сотовый телефон, который впоследствии сбыл.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного инициаторам розыска.

Фото: Росгвардия