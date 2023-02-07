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Росгвардейцы разыскали подозреваемого в краже сотового телефона у сельчанки

 В поселке Яшкино экипаж вневедомственной охраны Росгвардии оказал содействие в розыске подозреваемого в совершении преступления.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Гагарина росгвардейцы по приметам обнаружили и задержали прохожего, подходящего под описание из ориентировки. Им оказался разыскиваемый 26-летний местный житель.

  По предварительной информации, в январе текущего года подозреваемый, находясь в гостях у 44-летней знакомой, похитил принадлежащий ей сотовый телефон, который впоследствии сбыл.

  Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного инициаторам розыска.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Яшкино
kuzbassnews.ru
07/02/2023
Происшествия
Яшкино
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