Росгвардейцы разыскали подозреваемого в проникновении в чужое жилище

В поселке Тяжин экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам обнаружил и задержал разыскиваемого за нарушение неприкосновенности жилища.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования заметили подходящего под описание из ориентировки мужчину, которого стражи правопорядка остановили для проверки личности. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний местный житель, находящийся в оперативном розыске.

По предварительной информации, в апреле текущего года подозреваемый, путем разбития окна, проник в частный дом 63-летнего тяжинца во время его отсутствия. Когда хозяин жилища вернулся и обнаружил постороннего, злоумышленник скрылся через окно. Потерпевший обратился за помощью к правоохранителям. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищенные окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилье можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

На сегодняшний день в Кузбассе под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится свыше 24 300 квартир и частных домов.