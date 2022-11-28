Росгвардейцы разыскали похитительницу строительного пистолета

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемую за кражу строительного пневматического пистолета у знакомого.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Ленина росгвардейцы обнаружили подходящую под описание из ориентировки гражданку. Стражи правопорядка задержали ранее судимую за кражу 19-летнюю местную жительницу, которая находилась в розыске за совершение очередного имущественного преступления.

По предварительной информации, девушка в гостях у своего 45-летнего знакомого похитила строительный пневматический пистолет, который в дальнейшем сбыла в одном из городских ломбардов.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемую молодую девушку сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия