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Росгвардейцы разыскали похитительницу строительного пистолета

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал разыскиваемую за кражу строительного пневматического пистолета у знакомого.

В дневное время на маршруте патрулирования улицы Ленина росгвардейцы обнаружили подходящую под описание из ориентировки гражданку. Стражи правопорядка задержали ранее судимую за кражу 19-летнюю местную жительницу, которая находилась в розыске за совершение очередного имущественного преступления.

 По предварительной информации, девушка в гостях у своего 45-летнего знакомого похитила строительный пневматический пистолет, который в дальнейшем сбыла в одном из городских ломбардов.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемую молодую девушку сотрудникам органов внутренних дел.

 

Фото: Росгвардия

 

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
28/11/2022
Происшествия
Анжеро-Судженск

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