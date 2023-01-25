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Росгвардейцы разыскали похитителя алкогольной продукции из торговой точки

 В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам обнаружил и задержал похитителя товара из магазина.

В дневное время росгвардейцы получили ориентировку на похитителя алкогольной продукции. В ходе патрулирования стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящего под описание мужчину. Им оказался ранее судимый за имущественное преступление 26-летний местный житель.

 По предварительной информации, задержанный в одном из городских магазинов спрятал под верхнюю одежду бутылку с элитным алкоголем и скрылся без оплаты товара. Приметы злоумышленника удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия похитителя в торговой точке.

 Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

 Росгвардия напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
25/01/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск

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