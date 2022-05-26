Росгвардейцы разыскали пропавшего жителя Яшкино

В поселке Яшкино экипажем вневедомственной охраны Росгвардии был найден без вести пропавший местный житель, которого разыскивал работодатель.

По предварительным данным, за помощью к правоохранителям обратился руководитель одного из частных предприятий, который сообщил о пропаже своего работника. Заявитель пытался самостоятельно разыскать 62‑летнего мужчину, но его местонахождение более десяти дней оставалось неизвестным. В ходе поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили пропавшего сельчанина в компании приятелей за употреблением спиртных напитков.

О найденном мужчине росгвардейцы сообщили инициатору розыска.