Росгвардейцы разыскали рыбного вора

В Анжеро-Судженске экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал неоднократно судимого горожанина, находящегося в розыске за кражу рыбной продукции из магазина.

В дневное время росгвардейцы на маршруте патрулирования обнаружили мужчину, подходящего под описание на подозреваемого в краже. Для выяснения обстоятельств стражи правопорядка задержали неоднократно судимого за имущественные преступления 45-летнего местного жителя.

По предварительной информации, камеры видеонаблюдения в одном из городских сетевых супермаркетов зафиксировали действия злоумышленника, который сложил под верхнюю одежду несколько упаковок копченной рыбы на сумму около 2 000 рублей и скрылся без оплаты товара.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что хищение, равно как и покушение на кражу, является противоправным деянием, которое влечет ответственность вплоть до уголовной. Максимальное наказание по ст. 158 УК РФ «Кража» предусматривает до десяти лет лишение свободы.

Фото: Росгвардия